Марк Стейн: «Высока вероятность, что Снайдер пропустит сезон. Через год он может стать сменщиком Поповича в «Сперс»

Авторитетный инсайдер Марк Стейн рассказал, как может сложиться будущее тренера , который принял решение покинуть «Юту».

«Высока вероятность, что Снайдер пропустит сезон, после чего станет одним из самых востребованных кандидатов на тренерском рынке. И, как мы писали с марта, потенциальным сменщиком Поповича в «Сперс», – написал Стейн в твиттере.

Снайдер объяснил решение покинуть «Джаз», сказав, что для этого «пришло время» и ему необходимо «двигаться дальше», а команде «нужен новый лидер».

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