Марк Стейн: «Высока вероятность, что Снайдер пропустит сезон. Через год он может стать сменщиком Поповича в «Сперс»

Авторитетный инсайдер Марк Стейн рассказал, как может сложиться будущее тренера Куина Снайдера, который принял решение покинуть «Юту».
«Высока вероятность, что Снайдер пропустит сезон, после чего станет одним из самых востребованных кандидатов на тренерском рынке. И, как мы писали с марта, потенциальным сменщиком Поповича в «Сперс», – написал Стейн в твиттере.
Снайдер объяснил решение покинуть «Джаз», сказав, что для этого «пришло время» и ему необходимо «двигаться дальше», а команде «нужен новый лидер».
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