«Юта» отклоняет все запросы по обмену Донована Митчелла

Несколько команд НБА связывались с «Ютой», чтобы получить информацию о возможности обмена защитника Донована Митчелла, но получили твердый отказ, сообщает The Athletic. Руководители «Джаз» ясно дают понять, что намерены строить команду вокруг Митчелла.
При этом «Юта» готова рассматривать предложения по любому другому игроку, включая центрового Руди Гобера. Согласно источникам, Гобер и форвард Боян Богданович вызывают большой интерес у команд лиги.
Ожидается, что «Юта» будет активным участником рынка обменов в этом году.