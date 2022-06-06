«Юта» отклоняет все запросы по обмену Донована Митчелла

Несколько команд НБА связывались с «Ютой», чтобы получить информацию о возможности обмена защитника , но получили твердый отказ, сообщает The Athletic. Руководители «Джаз» ясно дают понять, что намерены строить команду вокруг Митчелла.

При этом «Юта» готова рассматривать предложения по любому другому игроку, включая центрового . Согласно источникам, Гобер и форвард вызывают большой интерес у команд лиги.

Ожидается, что «Юта» будет активным участником рынка обменов в этом году.

Таблица обменов драфтпиками НБА