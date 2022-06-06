Чарльз Ли и Кевин Янг входят в число кандидатов на пост главного тренера «Юты»

Ассистент Чарльз Ли и ассистент «Финикса» Кевин Янг также входят в список кандидатов на пост главного тренера «Юты», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее «Юта» объявила об уходе с должности главного тренера.

В списке кандидатов на вакантный пост значатся бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс, бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель, ассистент Джонни Брайант, ассистент «Джаз» Алекс Йенсен, ассистент «Селтикс» Уилл Харди и ассистент «Рэпторс» Эдриан Гриффин.

Снайдер руководил «Джаз» на протяжении последних восьми лет.

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