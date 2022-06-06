Донован Митчелл «удивлен и разочарован» уходом Снайдера из «Юты»

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Звездный защитник «Джаз» Донован Митчелл негативно отреагировал на новость об уходе из команды главного тренера Куина Снайдера.

Состояние Митчелла описывается источниками ESPN как «озадаченное и взволнованное». 25-летний баскетболист задается вопросом, «как эта ситуация скажется на будущем клуба».

Снайдер был для Митчелла важным фактором в пользу максимального продления контракта с «Ютой» в 2020 году. Решение тренера сменить место работы оставило лидера команды «удивленным и разочарованным».

Как отмечают источники, Митчелл по-прежнему тепло относится к Снайдеру и принимает причины его ухода в отставку. При этом сейчас игрок пытается понять, что означает решение тренера для организации и для него самого.

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