Дарвин Хэм: «Нам нужна стабильность от Энтони Дэвиса»

Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм поделился ожиданиями от совместной работы с «большим» Энтони Дэвисом.
«Набор умений Дэвиса, его габариты, его навыки игры в защите, активность и непреклонность на своей половине в его исполнении являются ключевыми факторами. Это станет основой для того стандарта, который мы рассчитываем установить.
Нам нужна стабильность от Энтони Дэвиса. Нам нужно, чтобы он был здоров. Рассчитываем, что он будет играть в баскетбол чемпионского уровня», – сказал Хэм.
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