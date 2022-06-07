Дарвин Хэм: «Нам нужна стабильность от Энтони Дэвиса»

Новый главный тренер Дарвин Хэм поделился ожиданиями от совместной работы с «большим» Энтони Дэвисом.

«Набор умений Дэвиса, его габариты, его навыки игры в защите, активность и непреклонность на своей половине в его исполнении являются ключевыми факторами. Это станет основой для того стандарта, который мы рассчитываем установить.

Нам нужна стабильность от . Нам нужно, чтобы он был здоров. Рассчитываем, что он будет играть в баскетбол чемпионского уровня», – сказал Хэм.

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