Дарвин Хэм – о давлении в «Лейкерс»: «Когда-то мне выстрелили в лицо, с тех пор я ничего не боюсь»

Новый главный тренер Дарвин Хэм заявил, что готов к давлению, с которым столкнется в калифорнийском клубе.

«Я вырос в Сагино, штат Мичиган. Был такой эпизод, что мне случайно выстрелили в лицо. Если вам доводится в своей жизни проходить через что-то подобное, то это приводит к одной из двух вещей. Вы либо будете бояться, либо станете бесстрашным. Меня это сделало бесстрашным.

Я не чувствую никакого давления. Это баскетбол», – заявил Хэм.

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