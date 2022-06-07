Уэстбрук рассмеялся, когда Хэма спросили о возможном переводе разыгрывающего на скамейку

в понедельник официально представили нового главного тренера Дарвина Хэма. Пресс-конференцию в Лос-Анджелесе посетили разыгрывающий .

Один из журналистов поинтересовался у Хэма, возможен ли вариант, при котором Уэстбрук в следующем сезоне будет выходить на площадку со скамейки. Самый ценный игрок 2017 года в этот момент рассмеялся.

По словам Хэма, он разговаривал с Уэстбруком и обсуждал необходимость жертвовать собственными интересами ради команды.

Уэстбрук в дебютном сезоне за «озерников» набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

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