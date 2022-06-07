Дарвин Хэм: «Провели несколько дискуссий с Уэстбруком. Говорили о необходимости жертвовать»

Новый главный тренер Дарвин Хэм во время официального представления в качестве главного тренера команды в понедельник заявил, что ему удалось найти общий язык с разыгрывающим .

Уэстбрук присутствовал на пресс-конференции Хэма.

«У нас с Рассом состоялись несколько разговоров в формате один на один, они были очень и очень хорошими. Самое важное слово, которое звучало в этих дискуссиях и главный вывод из всего этого – «необходимость жертвовать.

Я ожидаю, что Уэстбрук останется таким же цепким и энергичным игроком, каким он был на протяжении всей карьеры. Многое из этого он сейчас может выдавать и без мяча в руках. Большая часть из этого может проявляться на своей половине площадки при игре в защите.

Нам приходится чем-то жертвовать. Невозможно чего-то добиться, если все участники процесса не разделят нагрузку и не пожертвуют собой», – заявил Хэм.

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