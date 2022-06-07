Роб Пелинка: «В прошлом сезоне «Лейкерс» не хватало жесткости. Хэм способен дать это команде»

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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка высказался по поводу назначения Дарвина Хэма на пост главного тренера.

Пелинка выступил во время официального представления Хэма в качестве нового тренера «озерников» в понедельник.

«Сегодня яркий и многообещающий день в истории «Лейкерс».

Я горжусь тем, что могу сидеть рядом с Хэмом, с учетом тех вещей, за которые он выступает, как мужчина, как тренер, как отец и муж. И объединить с ним усилия, чтобы вести эту организацию вперед к ее следующей главе.

Одной из вещей, которых нам не хватало в прошлом сезоне, была жесткость. Мы рады видеть, что тренер вроде Хэма, с его стилем работы, он как раз способен привнести эти качества, дать эту идентичность нашей команде в новом розыгрыше», – заявил Пелинка.

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