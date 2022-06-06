Куин Снайдер: «Юте» нужен новый лидер, чтобы продолжать развиваться»

Тренер Куин Снайдер объяснил решение покинуть «Юту».

«Убежден в том, что команде нужен новый лидер, чтобы продолжать развиваться. Это все. Никаких философских разногласий, никакой другой причины. Спустя восемь лет я просто чувствую, что пришло время двигаться дальше.

Мне нужно было время, чтобы после завершения сезона побыть одному и убедиться, что это правильное решение. Я очень уважаю и ценю заявления Райана, Дэнни и Джастина о нашем совместном движении вперед, и все же понял для себя, что время пришло.

Я бесконечно благодарен всем игрокам, тренерам, партнерам и людям, с которыми работал в «Джаз». Ваши усилия и теплота сделали эти сезоны невероятным и особенным опытом. Мы с женой очень благодарны за проведенное здесь время, для нашей семьи здесь было потрясающее место. Спасибо нашим страстным болельщикам, которые поддерживают команду всегда. Мы хотим только самого лучшего для вас, хотим видеть, как вы поднимаете чемпионский баннер», – заявил Снайдер.

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