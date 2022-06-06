«Юта» объявила об уходе Куина Снайдера с поста главного тренера

«Юта» на официальном сайте подтвердила уход с поста главного тренера команды.

«Куин Снайдер последние восемь лет олицетворял собой баскетбол «Юты». Полная самоотдача с точки зрения подхода к работе и абсолютное внимание к деталям, которые Куин демонстрирует каждый день подтверждают его профессионализм. Куин вызывает у меня восхищение, и я уважаю его решение.

От имени Эшли и меня вместе со всей группой владельцев и всей нашей организации мы от всего сердца благодарим Куина и Эми за их вклад в развитие «Джаз» и штата Юта. Желаем им всего наилучшего», – сказал владелец клуба Райан Смит.

Снайдер отработал в «Юте» восемь лет. За эти годы «джазмены» шесть раз выходили в плей-офф, а в прошлом сезоне заняли первое место в регулярном чемпионате.

Во главе «Юты» у Снайдера 372 победы и 264 поражения (59%). Больше него с «Джаз» побеждал только легендарный Джерри Слоун.

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