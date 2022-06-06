Александр Церковный: «Зенит» нашел в себе силы, мотивацию и переломил ход серии»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что петербургской команде удалось найти в себе силы и переломить ход финальной серии Лиги ВТБ после поражения от ЦСКА во втором овертайме четвертого матча (110:111, 1-3).

«Мы смогли пережить то, что случилось в четвертой игре, третье наше поражение. Мы просто собрались, нашли в себе силы, мотивацию и переломили ход этой серии.

Просто потому, что «Зенит» — команда!» — сказал Церковный.

После поражения в четвертом матче «Зенит» выиграл три встречи подряд и завоевал титул чемпиона Лиги ВТБ.

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