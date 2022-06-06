Виталий Фридзон: «Рад, что выиграл Лигу ВТБ с тремя разными командами, обдумаю продолжение карьеры»

Атакующий защитник «Зенита» поделился впечатлениями от победы своей команды в финальной серии плей-офф лиги ВТБ против ЦСКА (4-3).

Ранее баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ с «Химками» (2011) и ЦСКА (2014-2018).

«Не могу про себя сказать, что я легенда. Пусть другие говорят. Если скажут журналисты, то будет приятно. На самом деле было очень тяжело. Мне представился шанс, и я им воспользовался. Сейчас очень рад. И рад, конечно, что удалось победить в Лиге ВТБ с тремя разными командами.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто меня поддерживал, кто болел за команду. Седьмой матч — в истории лиги такого не было, и эмоции ушли на второй план. Завершение карьеры? Я буду думать, смотреть. Но почему нет? Я еще могу», — сказал Фридзон.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России