Димитрис Итудис: «Мой следующий клуб – сборная Греции»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился планами на будущее после ухода из команды.

После поражения от «Зенита» в финале лиги ВТБ специалист объявил, что покидает московский клуб. Он также возглавляет сборную Греции с марта этого года.

«Что я знаю точно — как только я вернусь в Грецию, меня ждет сборная страны. Это и есть мой следующий клуб. Мы начнем тренировки с теми игроками, для которых плей-офф завершился раньше.

30 июня нам предстоит официальный матч с Великобританией, который очень важен в отборе на Кубок мира. Вот что я пока знаю. Мой следующий клуб — это сборная Греции. Если что-то произойдет, об этом станет известно в ближайшем будущем», – сказал Итудис.

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