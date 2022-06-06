Сергей Карасев – о финале с ЦСКА: «Самая крутая серия в истории российского баскетбола»

Форвард «Зенита» рассказал о значимости финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА (4-3).

– Это самая крутая серия плей-офф в твоей карьере?

– Думаю, это самая крутая серия в истории российского баскетбола. Мало того что ЦСКА год за годом выигрывал трофей, но и делал это очень легко. Никто не мог навязать им конкуренцию.

– Сейчас можно уверенно сказать, что ты сделал правильный выбор, вернувшись в «Зенит», где Паскуаль перезапустил твою карьеру?

– Конечно, даже нет сомнений в этом. Отличный тренер, отличная организация. Думаю, мы на 100 процентов заслужили эту победу. Хочу сказать спасибо «Зениту», Хави и агентам за возможность быть в этой команде.

– О чем думали игроки «Зенита», когда выходили на последнюю четверть при «-6» и без удаленного главного тренера?

– Мы понимали, что надо ответственно играть каждое владение. Как в нападении, так и в защите. Все матчи с ЦСКА складывались в этой серии непросто. Например, в пятой игре мы уступали «-13», но смогли отыграться и вырвать победу в Москве. В седьмом матче тоже понимали, что если все сделаем правильно, то шанс появится. После трехочкового Захарова уже поняли, что не отдадим эту игру.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко