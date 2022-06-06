Сергей Базаревич: «Когда Паскуаля удалили, мне казалось, что он все завалил»

Бывший тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА и удаление («Зенит») в седьмом матче финальной серии лиги ВТБ.

– Согласны ли вы, что это тренерское поражение? Итудис уходит – могло ли это сказаться на игроках и на его решениях?

– Не могу отвечать за других людей. Я не знал, что он уходит. Видимо, это было предрешено. Это же не спонтанное решение. Не думаю, что это может сказаться на игроках. Последнее время в ЦСКА не менялся тренер, но, в принципе, тренеры же меняются, игроки играют, в том числе и за тренера, но больше – за клуб. Ведь и про Паскуаля разные слухи ходили.

Может, на Итудиса самого повлияло, он и выглядел чуть менее эмоционально. Но тут трудно сказать.

– Паскуаль – топ-тренер?

– Он хорошо использовал свои ресурсы, ведь помогал Моня, помогал Фридзон, Захаров с Карасевым попали важные трехочковые. Когда его удалили, мне казалось, что он все завалил. Удаление в такой момент – это как-то чересчур. Держал хороший уровень – и вдруг такое случилось. Сейчас они выиграли – все эти разговоры уйдут. Но если бы проиграли? При всем напряжении быть удаленным в седьмом матче – чересчур.

Но будто бы ЦСКА почувствовал, что это надлом «Зенита». А «Зенит» быстро ответил двумя попаданиями, и все вернулось. Удаление – недостаток опыта? Ну, нет. Трудно сказать, что произошло», – сказал Базаревич в интервью Metaratings.ru.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля