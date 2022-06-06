Сергей Базаревич: «Когда Паскуаля удалили, мне казалось, что он все завалил»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Базаревич Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Бывший тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал уход Димитриса Итудиса с поста главного тренера ЦСКА и удаление Хавьера Паскуаля («Зенит») в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

– Согласны ли вы, что это тренерское поражение? Итудис уходит – могло ли это сказаться на игроках и на его решениях?

– Не могу отвечать за других людей. Я не знал, что он уходит. Видимо, это было предрешено. Это же не спонтанное решение. Не думаю, что это может сказаться на игроках. Последнее время в ЦСКА не менялся тренер, но, в принципе, тренеры же меняются, игроки играют, в том числе и за тренера, но больше – за клуб. Ведь и про Паскуаля разные слухи ходили.

Может, на Итудиса самого повлияло, он и выглядел чуть менее эмоционально. Но тут трудно сказать.

– Паскуаль – топ-тренер?

– Он хорошо использовал свои ресурсы, ведь помогал Моня, помогал Фридзон, Захаров с Карасевым попали важные трехочковые. Когда его удалили, мне казалось, что он все завалил. Удаление в такой момент – это как-то чересчур. Держал хороший уровень – и вдруг такое случилось. Сейчас они выиграли – все эти разговоры уйдут. Но если бы проиграли? При всем напряжении быть удаленным в седьмом матче – чересчур.

Но будто бы ЦСКА почувствовал, что это надлом «Зенита». А «Зенит» быстро ответил двумя попаданиями, и все вернулось. Удаление – недостаток опыта? Ну, нет. Трудно сказать, что произошло», – сказал Базаревич в интервью Metaratings.ru.

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