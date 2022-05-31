«Хорнетс» снова серьезно рассматривают кандидатуру Майка Д’Антони

Известный тренер Майк Д’Антони снова стал одним из основных кандидатов на вакантную должность в «Шарлотт».

Как отмечает инсайдер Марк Стейн, «Хорнетс» на каком-то этапе перестали рассматривать вариант с назначением 71-летнего специалиста.

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в «Новом Орлеане».

На должность в также претендуют и Кенни Эткинсон.

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