«Хорнетс» снова серьезно рассматривают кандидатуру Майка Д’Антони

Теги Шарлотт Терри Стоттс Майк Д′Антони НБА Кенни Эткинсон Баскетбол

Известный тренер Майк Д’Антони снова стал одним из основных кандидатов на вакантную должность в «Шарлотт».

Как отмечает инсайдер Марк Стейн, «Хорнетс» на каком-то этапе перестали рассматривать вариант с назначением 71-летнего специалиста.

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в «Новом Орлеане».

На должность в «Шарлотт» также претендуют Терри Стоттс и Кенни Эткинсон.

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