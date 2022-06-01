Майк Д’Антони и Кенни Эткинсон – финальные претенденты на пост главного тренера «Шарлотт»

’Антони и Кенни Эткинсон являются главными претендентами на должность главного тренера .

Как отмечает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, ни один из кандидатов еще не беседовал с владельцем клуба Майклом Джорданом. Ожидается, что финальный раунд переговоров с его участием может начаться на этой неделе.

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в .

Эткинсон в данный момент работает одним из ассистентов главного тренера Стива Керра. В период 2016-2020 54-летний специалист возглавлял «Бруклин».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка