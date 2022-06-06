Терри Стоттс и Фрэнк Вогель – в числе кандидатов на пост главного тренера «Юты»

«Юта» объявила об уходе Куина Снайдера с поста главного тренера.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в списке кандидатов на вакантный пост значатся ассистент «Никс» Джонни Брайант, ассистент «Джаз» Алекс Йенсен, бывший главный тренер «Портленда» , ассистент «Селтикс» Уилл Харди и ассистент «Рэпторс» Эдриан Гриффин.

Как пишет инсайдер Марк Берман, в списке также экс-главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель. Стоттс при этом называется основным кандидатом.

Снайдер руководил «Джаз» на протяжении последних восьми лет.

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