Сергей Карасев: «Питер заслужил победу в Единой лиге ВТБ»

Форвард «Зенита» отметил важность победы в финале лиги ВТБ против ЦСКА (4-3) для Санкт-Петербурга.

«Эмоции – супер! Физически и эмоционально отдали себя полностью на площадке. Мы стремились к этой победе целый год, тренировались, отдавали все силы. Питер заслужил это чемпионство. Самой главной целью было привезти кубок в Петербург.

При счете 1-3 в серии в подсознании сидело, что мы еще можем победить. Каждый человек из команды, который выходил на площадку, делал свое дело, отдавался на 100 процентов.

Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Особенно за сумасшедшую поддержку в Москве в ходе финальной серии против ЦСКА. Их эмоции давали нам дополнительные силы», – заявил Карасев.

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