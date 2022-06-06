Сергей Карасев расплакался после победы «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Форвард «Зенита» не сдержал эмоций после окончания решающего матча финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА (81:75, 4-3).

Баскетболист остался сидеть рядом с кольцом и расплакался, когда его одноклубники сбежались к центру площадки и праздновали победу.

Спустя несколько секунд Карасев поднялся и побежал к своей семье, а позже присоединился к партнерам по команде.

«Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории клуба, а также прервал 19-летнюю победную серию ЦСКА в чемпионате России.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля