Сергей Карасев – об удалении Хавьера Паскуаля: «Думаю, он это готовил, команда сплотилась еще больше»

Форвард «Зенита» прокомментировал удаление в решающем матче финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА (81:75, 4-3).

Главный тренер сине-бело-голубых заработал удаление за споры с арбитрами и был вынужден покинуть площадку в третьей четверти игры.

«Когда выходили на последнюю четверть при «-5» без главного тренера, понимали, что надо ответственно играть каждое владение. Как в нападении, так и в защите. Все матчи с ЦСКА складывались в этой серии непросто. Например, в пятой игре мы уступали «-13», но смогли отыграться и вырвать победу.

Сегодня тоже понимали, что если все сделаем правильно, то шанс появится. После трехочкового Захарова уже поняли, что не отдадим эту игру. Удаление Паскуаля сыграло свою роль. Думаю, он это готовил. Это смотивировало команду, и мы сплотились еще больше», – заявил Карасев.

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