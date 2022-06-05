200 болельщиков «Зенита» встретили команду в Пулково

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Болельщики «Зенита» встретили команду после победы над ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (81:75, 4-3).

Как сообщает «Свободный агент», в санкт-петербургском аэропорту Пулково собрались около 200 фанатов клуба.

Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль был удостоен громких оваций. Специалист привел команду к первому в истории чемпионскому титулу Лиги ВТБ и прервал 19-летнюю победную серию ЦСКА в чемпионате России.

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