200 болельщиков «Зенита» встретили команду в Пулково

Болельщики «Зенита» встретили команду после победы над ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (81:75, 4-3).
Как сообщает «Свободный агент», в санкт-петербургском аэропорту Пулково собрались около 200 фанатов клуба.
Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль был удостоен громких оваций. Специалист привел команду к первому в истории чемпионскому титулу Лиги ВТБ и прервал 19-летнюю победную серию ЦСКА в чемпионате России.
У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля
С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России