Хорфорд, Смарт и Уайт набрали в сумме 16 очков во 2-м матче финала после 65-и в 1-м

Трио ключевых ролевых игроков «Селтикс» – – принесло команде в сумме 16 очков во втором матче финальной серии с «Уорриорз» (88:107, 1-1).

Хорфорд набрал 2 очка при 1 из 4 с игры, Смарт записал на свой счет 2 очка при 1 из 6 с игры, Уайт – 12 очков при 4 из 13 с игры.

В первой встрече серии Хорфорд, Смарт и Уайт реализовали на троих 15 из 23 из-за дуги, набрав 65 очков.

Форвард «Уорриорз» после первой игры заявил, что подобное не должно повториться: «15 из 23 из-за дуги у Хорфорда, Смарта и Уайта? У нас все будет нормально».

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