Дрэймонд Грин: «Наше нападение начинается со Стефа. Так было и при Дюрэнте»

Форвард «Уорриорз» рассказал о важности разыгрывающего для нападения команды.

«Наше нападение всегда начинается со Стефа.

Когда Кей Ди был в команде, наше нападение все равно начиналось со Стефа», – заявил Грин.

В воскресенье Карри набрал 29 очков во втором матче финальной серии с «Бостоном» (107:88, 1-1), став самым результативным игроком встречи.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

Ошибки Грина, слабость Пула, отсутствие плана «Б» у Керра. «Бостон» побил «Голден Стэйт» их же методами