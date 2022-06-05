Александр Церковный: «Победа «Зенита» была необходима российскому баскетболу, надеемся сохранить Хавьера Паскуаля»

Теги ЦСКА Зенит Маккаби Плейтика Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил историческое значение победы команды над ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ (4-3) и выразил надежду на продолжение сотрудничества с главным тренером Хавьером Паскуалем.

После решающего матча Димитрис Итудис, возглавляющий ЦСКА, объявил об уходе из команды. Ранее Паскуаля связывали с возможным переходом в «Маккаби».

«Мы добились того, к чему шли. Эта победа была необходима всему российскому баскетболу. Появился новый чемпион, что является хорошей мотивацией для остальных команд двигаться вверх и развиваться. Мы очень надеемся на продолжение совместной работы с Хавьером. Полагаю, что вы обо всем узнаете в ближайшее время», – сказал Церковный.

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