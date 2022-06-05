Александр Церковный: «Победа «Зенита» была необходима российскому баскетболу, надеемся сохранить Хавьера Паскуаля»

Генеральный директор «Зенита» оценил историческое значение победы команды над ЦСКА в финале лиги ВТБ (4-3) и выразил надежду на продолжение сотрудничества с главным тренером .

После решающего матча , возглавляющий ЦСКА, объявил об уходе из команды. Ранее Паскуаля связывали с возможным переходом в .

«Мы добились того, к чему шли. Эта победа была необходима всему российскому баскетболу. Появился новый чемпион, что является хорошей мотивацией для остальных команд двигаться вверх и развиваться. Мы очень надеемся на продолжение совместной работы с Хавьером. Полагаю, что вы обо всем узнаете в ближайшее время», – сказал Церковный.

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