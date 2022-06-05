Борис Соколовский: «Паскуаль более тонкий в плане баскетбольной тактики и стратегии, чем Итудис»

Бывший главный тренер женской и мужской сборных России Борис Соколовский после победы над ЦСКА в 7-м матче финальной серии Лиги ВТБ (81:75, 4-3) назвал главного тренера петербургской команды более тонким тренером стратегически и тактически, чем его коллега , объявивший об уходе из московского клуба.

«Поздравляю «Зенит» с исторической победой, потому что в Единой лиге ВТБ было только два чемпиона – многократный победитель ЦСКА и «Химки». Для «Зенита» с их амбициями, хорошей баскетбольной организацией это потрясающий успех.

Были объективные причины по поводу того, что «Зениту» удалось выиграть: во-первых, это изменение в регламенте – до этого всегда финал разыгрывался до трех побед, если бы так было, то счет был бы 3-1 в пользу ЦСКА; во-вторых, армейский клуб потерял много игроков и не смог восполнить эти потери за счет внутренних резервов. У «Зенита» поначалу тоже были потери, но потом фактически все иностранцы вернулись и Паскуалю удалось сохранить и развить игру того состава, который шел успешно и в Евролиге, и в лиге ВТБ, и, конечно же, честь ему и хвала.

На мой взгляд, Паскуаль – тренер более тонкий в плане баскетбольной тактики и стратегии, чем Димитрис Итудис. Все это не умаляет заслуг «Зенита», я очень рад и за руководителя клуба, и за ребят, которых, казалось бы, уже списали. Для Петербурга это событие эпохальное и уникальное. Результат на табло, но если бы в команде Итудиса был тот полноценный состав без потерь ключевых игроков, возможно, матчи сложились по-другому. Однако Паскуаль стратегически и тактически более тонкий в нюансах игры.

Уверен, что ЦСКА выразит большую благодарность Итудису за то время, которое он был в ЦСКА – это были восемь успешных сезонов в лиге ВТБ, чемпионские сезоны в Евролиге. Засиделся Итудис на месте главного тренера, и уже какой-то кризис жанра от него ощущался, но при этом он тренер очень грамотный и амбициозный, он победитель по духу. Уверен, что ЦСКА сделает качественный выбор и клуб снова постарается поднять знамя победителя и лучшей команды российского баскетбола», – сказал Соколовский.

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