Иньиго Зорсано: «Возможно, удаление Паскуаля – тактическое решение, но это шутки, конечно, это не так»

Иньиго Зорсано, ассистент «Зенита» прокомментировал удаление главного тренера Хавьера Паскуаля в решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:75, 4-3).

Паскуаль был удален за споры с судьями в третьей четверти игры. Зорсано исполнял его обязанности до конца встречи.

«Паскуаль ничего не сказал перед тем, как уйти со скамейки. Для нас это было нормальной ситуацией. Мы много лет работаем вместе. Мы сами потом принимали решения о заменах игроков. Андрей Зубков пошутил, что Паскуаль удалился специально? Да, возможно, что это тактическое решение. Это шутки, конечно. Это точно не так. Тренер – это душа игры.

Вопрос о планах на будущее нужно задавать главному тренеру или руководству клуба. Не уполномочен говорить за Паскуаля, но у всех нас есть действующие контракты, мы должны их исполнять. Что будет дальше – посмотрим», – сказал Зорсано.

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