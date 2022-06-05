Итудис объявил об уходе из ЦСКА: «Мы с клубом решили пойти разными путями»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объявил о том, что покидает команду.

Армейцы сегодня проиграли в решающем матче финальной серии лиги ВТБ против (75:81, 3-4).

«Мы с клубом решили пойти разными путями. Но я не говорю «пока», я говорю «увидимся». ЦСКА — отличный клуб с великими традициями и великим будущим» – сказал Итудис на пресс-конференции.

Греческий специалист отметил, что обговорил свой уход с руководством московского клуба заранее и что такое решение не связано со спортивными результатами.

Итудис – самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА. За 8 лет в клубе он дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019) и семь раз в лиге ВТБ (за исключением 2022 года).

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