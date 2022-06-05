Александр Медведев: «Удаление Паскуаля встряхнуло «Зенит», ребята сыграли от сердца»

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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев назвал удаление главного тренера команды Хавьера Паскуаля ключевым моментом финала Единой лиги ВТБ.

«Зенит» обыграл ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии Лиги (81:75, 4-3) и прервал 19-летнюю победную серию армейцев в чемпионате России.

«Сегодняшний матч – это драма в четырех действиях. После того, как разница стала «+15» кому-то могло показаться, что уже можно праздновать, но с ЦСКА это недопустимо. На третью четверть вышли с преимуществом всего в два очка. А потом и уступали в счете.

Удаление Паскуаля встряхнуло ребят, они сыграли от сердца. Напряжение оставалось до последних минут, ведь ЦСКА боролся до конца. Но, считаю, что «Зенит» сыграл более разнообразно.   Поздравляю всех болельщиков с исторической победой в серии, которая продолжалась все семь игр. Три раза подряд обыграть ЦСКА после поражения в овертайме четвертого матча серии – это дорогого стоит.

Особо хочу отметить роль болельщиков в этом успехе. Независимо от возраста, пола и социального статуса. Они создавали атмосферу в «Сибур Арене» и сегодня в Москве. Их было отлично слышно. Всех с победой!

Уверен, такой финал привлечет внимание к баскетболу и в формате «пять на пять», и в формате «три на три». Еще больше людей поймут, какая это прекрасная игра», – сказал Медведев.

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