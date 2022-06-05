Дрэймонд Грин: «Я не читаю твиттер, я просто знаю, какую ерунду там могли бы написать»

Форвард прокомментировал свое резкое высказывание в адрес болельщиков после первого матча финальной серии с «Бостоном» (108:120, 0-1).

«Если честно, на самом деле я не читаю комментарии в твиттере. Я просто знаю, как ерунду там могли бы сказать. Я не читаю твиты, иногда захожу, читаю пару постов. Но я прекрасно знаю, чем занимаются тролли.

Вы даете людям площадку, где они могут высказаться свое мнение, но они не понимают, что они говорят. Они говорят, что я должен работать над броском 24 часа в сутки, но они не думают, в каком состоянии я буду через 24 часа. Так что я просто стебался над троллями, потому что знаю, что они сказали бы», – объяснил Грин.

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