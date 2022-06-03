Кендрик Перкинс – Дрэймонду Грину: «Полное вранье. У вас не будет все хорошо»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на слова форварда , который после поражения в первом матче финальной серии (108:120, 0-1) заявил, что у его команды «все будет хорошо».

«Полное вранье. «У нас все будет хорошо». Нет, не будет.

Послушайте, сыграл восемь минут в четвертой четверти, эффективных минут. сделал свое дело. Скамейка «Селтикс» вышла и дала огромный толчок.

В четвертой четверти «Уорриорз» набрали 16 очков. 16. Это произошло не только потому, что они мазали. «Селтикс» доканывали их, они не могли получить мяч, чтобы бросить по кольцу», – сказал Перкинс.

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