«Заткнитесь». Дрэймонд Грин отреагировал на критику по итогам 1-го матча финала

Форвард знает, что подвергся критике после первого матча финальной серии с (0-1).

Грин в четверг набрал 4 очка, реализовав 2 из 12 с игры.

«Дайте угадаю, чего вы там пишите. Дрэймонд – ты отстой, иди в зал? Я уже там был! Ну что, проиграл, иди посмотри видео? Смотрел прошлым вечером, смотрел сегодня и буду смотреть еще... Заткнитесь! 😂😂😂😂», – написал Грин в твиттере.

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