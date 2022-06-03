Дрэймонд Грин – о «Селтикс»: «Они такие, какими мы их и считали»

Форвард после поражения от «Бостона» в первом матче финальной серии плей-офф (108:120, 0-1) произнес знаменитую цитату бывшего главного тренера команды НФЛ «Аризона» Денниса Грина после поражения от «Чикаго» в 2006 году.

«Да, ничего неожиданного. Они те, кем мы их и считали. Теперь будем смотреть видео и выяснять, что нам нужно сделать, чтобы атаковать», – сказал Грин.

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