Дрэймонд Грин – о «Селтикс»: «Они такие, какими мы их и считали»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Бостона» в первом матче финальной серии плей-офф (108:120, 0-1) произнес знаменитую цитату бывшего главного тренера команды НФЛ «Аризона» Денниса Грина после поражения от «Чикаго» в 2006 году.

«Да, ничего неожиданного. Они те, кем мы их и считали. Теперь будем смотреть видео и выяснять, что нам нужно сделать, чтобы атаковать», – сказал Грин.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные