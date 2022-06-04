Дрэймонд Грин: «Адам Сильвер – один из лучших руководителей крупных корпораций в мире»

Форвард высоко оценил работу комиссионера НБА Адама Сильвера.

«Назвать сейчас Адама Сильвера лучшим комиссионером во всех видах спорта – это было бы своего рода неуважение. Он один из лучших руководителей крупных корпораций в мире. Только что убедился в его политкорректности. Очень-очень впечатляет», – написал Грин в своем твиттере.

Сильвер занимает должность комиссионера НБА с 2014 года. Под его руководством лига продолжила развиваться экономически и выстраивать международные отношения.

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