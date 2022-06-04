Дрэймонд Грин: «Адам Сильвер – один из лучших руководителей крупных корпораций в мире»

Теги Голден Стэйт НБА Адам Сильвер Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высоко оценил работу комиссионера НБА Адама Сильвера.

«Назвать сейчас Адама Сильвера лучшим комиссионером во всех видах спорта – это было бы своего рода неуважение. Он один из лучших руководителей крупных корпораций в мире. Только что убедился в его политкорректности. Очень-очень впечатляет», – написал Грин в своем твиттере.

Сильвер занимает должность комиссионера НБА с 2014 года. Под его руководством лига продолжила развиваться экономически и выстраивать международные отношения.

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