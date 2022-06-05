Грегг Попович: «Политики больше заботятся о своей власти и деньгах, чем о наших детях»

Главный тренер Грегг Попович выступил с эмоциональной речью на общественном собрании по поводу стрельбы в школе в Увалде, штат Техас, потребовав от политиков принять меры по реформе закона об оружии.

«Мы слышали по телевизору все эти комментарии некоторых наших правительственных чиновников о «мыслях, молитвах и соболезнованиях». Одни и те же заявления после каждого массового убийства.

Сколько еще убитых детей вам нужно? Один в месяц? Два в неделю? Пятнадцать детей? Двадцать четыре ребенка? Когда однажды будут убиты 74 ребенка, тогда, может быть, вы что-то сделаете. Поднимите задницы и сделайте что-нибудь.

Политики работают на нас. Большинство из нас хотят, чтобы они что-то сделали с законом об оружии. Но они ничего не делают, потому что больше заботятся о своей власти, своем положении и своих деньгах, чем о наших детях», – заявил Попович.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали