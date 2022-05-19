Эргин Атаман: «Может быть, Грегг Попович подумает о том, чтобы взять европейского тренера в НБА»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над в полуфинале (77:74) пошутил, что легендарный тренер , который присутствовал на матче, возьмет его в НБА.

«Мне очень приятно, что Грегг Попович приехал сюда, посмотреть матчи. Он легенда баскетбола. Может быть, после нашего третьего подряд выхода в финал он подумает о том, чтобы взять европейского тренера в .

Он помог мне четыре года назад, когда я приезжал в «Сан-Антонио». Я пробыл с командой десять дней. Удивительный человек, не только великий тренер», – сказал Атаман.

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