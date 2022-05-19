Грегг Попович посетит «Финал четырех» Евролиги-2022

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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович посетит матчи «Финала четырех» Евролиги-2021/22.

Специалист, чей отец был сербского происхождения, приглашен в Белград в качестве специального гостя турнира. Три года назад Попович также посещал столицу Сербии в рамках проекта «Баскетбол без границ».

В нынешнем сезоне 73-летний тренер стал рекордсменом по количеству побед в НБА (1 344). Он возглавил «Сперс» в 1996 году и выиграл с этой командой пять чемпионских титулов.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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