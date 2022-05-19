Грегг Попович присутствует на матчах «Финала четырех» Евролиги

Главный тренер , как и ожидалось, посетил «Финал четырех» Евролиги-2021/22 в Белграде.

В четверг во время полуфинальных матчей Попович был замечен на VIP-трибуне рядом с вице-президентом Олимпийского комитета Сербии и близким другом Жарко Паспалем.

Специалист, чей отец был сербского происхождения, был приглашен в Белград в качестве специального гостя турнира. Три года назад Попович также посещал столицу Сербии в рамках проекта «Баскетбол без границ».

В нынешнем сезоне 73-летний тренер стал рекордсменом по количеству побед в (1 344). Он возглавил «Сперс» в 1996 году и выиграл с этой командой пять чемпионских титулов.

Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству

Фото: Eurohoops.