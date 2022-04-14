Грегг Попович: «Горжусь преображением команды по ходу матча с «Пеликанс». Таким был весь наш сезон»

Главный тренер «Сперс» отдал должное молодой техасской команде после поражения от «Пеликанс» (103:113) в матче плей-ин и завершения сезона.

по ходу встречи уступал «-21», но в четвертой четверти приблизился к сопернику.

«Горжусь преображением команды по ходу матча, когда мы так плохо играли.

Таким был весь наш сезон. Парни никогда не сдавались. Сегодня был еще один пример этого», – заявил Попович.

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