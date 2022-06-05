Стефен Карри: «Для «Уорриорз» наступил момент истины»

Лидер накануне второго матча финальной серии плей-офф против «Бостона» (0-1) заявил, что для его команды наступил момент истины.

«Посмотрите, как мы отреагировали между 5-м и 6-м матчами серии с «Мемфисом», между 4-м и 5-м матчами с «Далласом». Даже в регулярном чемпионате были моменты, когда ситуация начинала немного ускользать от нас, и наступал момент истины, когда нам нужно было начать играть правильно.

Удастся ли нам перевернуть ситуацию и вернуть все на правильный путь? Обычно мы реагировали довольно хорошо. Вся команда должна приложить усилия, в первую очередь в обороне, и просто понять, как нам всем надо работать вместе, чтобы создавать моменты для хороших бросков.

Вы сказали, что мы впервые проигрываем 0-1 в этом розыгрыше плей-офф. Многое для этой команды сейчас происходит впервые. Мы дошли до финала, потому что нам удавалось решать проблемы по ходу дела. И если мы хотим вернуться в этой серии, нам нужно снова решить проблему», – сказал Карри.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем