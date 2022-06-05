Джейсон Тейтум: «Эл Хорфорд — лучший партнер по команде»

Форвард «Бостона» отметил впечатляющий дебют своего одноклубника в финальной серии плей-офф НБА.

«Эл — лучший партнер по команде. Абсолютный профессионал.

Приятно видеть, как он счастлив, что достиг этого. Наконец-то он сделал это. Могу только представить, что он чувствовал в этот момент», – сказал Тейтум.

В первом матче против (120:108, 1-0) Хорфорд набрал 26 очков и установил рекорд по реализованным 3-очковым в дебютном матче финальной серии, отправив в цель 6 дальних бросков (6 из 8).

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