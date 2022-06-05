Роберт Уильямс может пропустить 2-й матч финальной серии из-за болей в колене

Центровой «Бостона» может пропустить второй матч финальной серии плей-офф НБА против (1-0) из-за болей в левом колене.

Уильямс официально находится в списке травмированных. Его участие во встрече – под вопросом.

Ранее главный тренер «Селтикс» Име Удока сказал, что состояние Уильямса будет оцениваться ежедневно на протяжении всей финальной серии серии.

В первом матче серии (120:108) Уильямс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков, сделав 6 подборов, 4 блок-шота и 1 перехват.

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