Андре Игудала: «Тайрон Лю заставил критиков замолчать, его боятся в НБА»

Ветеран высоко оценил работу главного тренера .

«Тайрон Лю проделал невероятную работу, заставив критиков замолчать. Он очень тепло общается с игроками, но при этом отлично понимает, что нужно для победы. Это один из тренеров, которых в НБА боятся больше всего. Он очень хорошо анализирует соперника и находит слабые места», – сказал Игудала.

Лю впервые возглавил команду НБА в 2016 году, став главным тренером . В первом же сезоне «Кавс» выиграли титул чемпиона НБА.

В прошедшем регулярном чемпионате «Клипперс» под его руководством заняли девятое место в Западной конференции (42-40), потеряв двух звездных игроков из-за травм – Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

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