Андре Игудала: «Тайрон Лю заставил критиков замолчать, его боятся в НБА»

Теги Тайрон Лю Кливленд Голден Стэйт Клипперс Андре Игудала НБА Баскетбол

Ветеран «Голден Стэйт» Андре Игудала высоко оценил работу главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю.

«Тайрон Лю проделал невероятную работу, заставив критиков замолчать. Он очень тепло общается с игроками, но при этом отлично понимает, что нужно для победы. Это один из тренеров, которых в НБА боятся больше всего. Он очень хорошо анализирует соперника и находит слабые места», – сказал Игудала.

Лю впервые возглавил команду НБА в 2016 году, став главным тренером «Кливленда». В первом же сезоне «Кавс» выиграли титул чемпиона НБА.

В прошедшем регулярном чемпионате «Клипперс» под его руководством заняли девятое место в Западной конференции (42-40), потеряв двух звездных игроков из-за травм – Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

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