РФБ создаст вторую сборную, которая станет спарринг-партнером национальной команды

создаст вторую (студенческую) сборную, чтобы у национальной команды был постоянный спарринг-партнер.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Вторую сборную возглавит экс-тренер МБА Александр Афанасьев, хорошо зарекомендовавший себя по работе с молодыми баскетболистами. В ее состав будет вызываться ближайший резерв национальной команды, игроки до 25 лет. Помогать ему, скорее всего, будет Андрей Шигин из «Тринты».

Вторая команда будет проводить товарищеские матчи с подопечными и с другими сборными (Беларусь, возможны и другие соперники) в период квалификационных «окон».

Также не исключены матчи со сборной U20. Ее возглавит Роман Семернинов («Локо») или Михаил Карпенко («Иркут»).

Россия отстранена от участия в квалификации мужского чемпионата мира-2023, женском чемпионате мира-2022, женском чемпионате мира-2022 U17, а также во всех ближайших международных турнирах по баскетболу 3х3.

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