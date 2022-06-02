Зоран Лукич – о старте Открытого лагеря РФБ: «Возвращаюсь в сборную в хорошем настроении»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался по поводу начала тренировок в Новогорске в рамках Открытого лагеря .

В сборе участвуют баскетболисты не старше 25 лет, проходящие по возрасту и в студенческую сборную.

– С каким настроением возвращаетесь в сборную? Как прошли первые тренировки?

– Всегда в хорошем. По договоренности с РФБ организовали трехнедельные сборы в Новогорске. Первая группа игроков уже на базе, тренировочный процесс начат. Сбор будет состоять из шести микроциклов. В первом из них ставим задачу привести игроков к общему функциональному состоянию, параллельно ждем прибытия остальных ребят, чьи клубы еще играют или недавно закончили выступления в плей-офф Единой лиги ВТБ. Акцент будет больше на индивидуальную техническую и тактическую подготовку и на отдельные моменты фазы нападения.

– Девять баскетболистов – вам раньше доводилось тренировать команду в столь малом составе?

– К сожалению, я уже привык работать в таком режиме. Случалось разное, из-за травм уже приходилось решать проблему недостатка состава. Бывало, что в тренировках участвовало и меньше девяти игроков.

– Как выходите из положения, когда нужно потренироваться 5 на 5?

– На данном этапе в этом нет необходимости. В более поздних микроциклах – да, будем оттачивать игровые моменты в режиме 5 на 5. Но к тому времени ждем пополнения из других клубов.

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