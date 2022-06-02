Зоран Лукич: «Большая часть участников нынешнего сбора – будущее российского баскетбола»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич объяснил, почему у участников лиги ВТБ нет преимущества перед игроками Суперлиги на стартовавшем в Новогорске сборе кандидатов в национальную команду.

– Сейчас в команде есть несколько игроков Суперлиги. Действительно ли между Суперлигой и лигой ВТБ такая большая разница в подготовке, как принято считать? Над чем нужно работать ребятам из МБА и «Самары», чтобы выйти на этот уровень?

– Самая глобальная разница между двумя лигами – в количестве иностранных игроков. Но я рад, что молодые российские баскетболисты получают игровой опыт в Суперлиге. Думаю, это очень важно в их возрасте, и надо продолжать работу в этом направлении. Но не стал бы выделять игроков Суперлиги среди участников этого сбора. Всем, кто здесь находится, нужно научиться каким-то деталям. Сейчас мы все варимся в одной каше, в одном котле. И работаем над тем, чтобы каждый стал сильнее и ближе к уровню национальной команды.

– В этом сборе участвуют Александр Афанасьев, рекомендованный тренерским советом для назначения на пост главного тренера студенческой сборной, а также члены его штаба – Алексей Жуков и Денис Лутиков. Какова их роль на сборе?

– Они полноценные участники тренировочного процесса. Находятся с нами на площадке, уделяют внимание тем акцентам, которые мы делаем в подготовке. Потому что большая часть кандидатов в студенческую сборную, вызванных сейчас на сбор – это будущее российского баскетбола.

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