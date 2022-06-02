Андрей Кириленко – о планах сборной России на лето: «Те, кто постарше, отдохнут, те, кто помладше, будут в тренировочных лагерях»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что возрастные игроки сборной России этим летом получат отдых, а молодые проведут тренировочные сборы и, возможно, сыграют товарищеские матчи со сборной Беларуси и с российскими национальными командами других возрастов.

«Я не знаю планов тренера, может, он захочет сыграть. Я уверен, что будут какие-то товарищеские игры. Может, с Белоруссией, может, наши сборные сыграют между собой, но не это главная цель. Цель – устранить свои пробелы именно в баскетбольном отношении и дать отдых тем игрокам сборной, кто этого заслуживает.

Так как летом мы теряем все турниры и не будет до конца сентября минимум никаких соревнований, мы приняли решение, что в этом году мы сделаем летом то, чего баскетболисты обычно никогда не успевают сделать в карьере. Те, кто постарше, отдохнут, те, кто помладше, будут в тренировочных лагерях, которые посвящены в основном тактико-технической подготовке. Чтобы восполнить пробелы в скиллах, именно техническим моментам. Это лето будет посвящено этому», – сказал Кириленко.

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