НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о первом матче финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном».
«Селтикс» в гостевой встрече выиграли четвертую четверть со счетом 40:16, что позволило им сократить двузначное отставание и победить – 120:108 (1-0).
Главным героем стал центровой Эл Хорфорд, который в дебютном для себя матче в рамках финалов набрал 26 очков (9 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи за 33 минуты.
Вторая игра решающего противостояния НБА состоится в воскресенье в Сан-Франциско.
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