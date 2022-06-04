НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о первом матче финальной серии между и «Бостоном».

«Селтикс» в гостевой встрече выиграли четвертую четверть со счетом 40:16, что позволило им сократить двузначное отставание и победить – 120:108 (1-0).

Главным героем стал центровой , который в дебютном для себя матче в рамках финалов набрал 26 очков (9 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи за 33 минуты.

Вторая игра решающего противостояния НБА состоится в воскресенье в Сан-Франциско.

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