НБА представила подборку лучших моментов 1-го матча финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном».
«Селтикс» взяли четвертую четверть со счетом 40:16 и победили 120:108, 1-0.
В видео в числе прочих моментов вошли блок-шот и данк Джейлена Брауна, 3-очковый Клэя Томпсона и проход Стефена Карри.
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