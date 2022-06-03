НБА представила подборку лучших моментов 1-го матча финальной серии между и «Бостоном».

«Селтикс» взяли четвертую четверть со счетом 40:16 и победили 120:108, 1-0.

В видео в числе прочих моментов вошли блок-шот и данк , 3-очковый и проход .

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